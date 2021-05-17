Израиль заявил, что ЦАХАЛ убил одного из командиров Исламского джихада: видео взрыва
17.05.2021, 16:00
Один из разрушенных домов в Палестине (фото - Mohammed Sabra_EPA)
Армия обороны Израиля заявила, что убила главаря одной из северного дивизиона группировки Исламский джихад Хасама абу Харбида, пишет Times of Israel. Позже в сети появилось видео авиаудара, в результате которого предположительно и погиб лидер исламистов.
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Абу Харбид был убит в своем доме в Газе, пишут журналисты. Ранее он почти 15 лет командовал северным подразделением джихада, а также якобы руководил противотанковыми ракетами. Со стороны Исламского джихада комментариев пока не поступало.
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