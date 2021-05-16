Сегодня возле въезда в Старый город Иерусалима произошла террористическая атака: неизвестный совершил наезд на толпу людей, пострадали семь сотрудников полиции. Об этом пишет israelnationalnews.com.
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Сотрудники службы безопасности Израиля открыли огонь по неизвестному – он нейтрализован.
The Times of Israel сообщает, что травмы у большинства пострадавших легкие, состояние одного из них оценивается как средней тяжести.
- Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
- Вчера Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия
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