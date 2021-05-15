Столкновения между израильскими военными и палестинцами на Западном берегу: 11 погибших
На большую часть Западного берега реки Иордан распространились столкновения между израильскими военными и палестинцами. Об этом сообщает BBC.
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Более 100 человек получили ранения в результате беспорядков на Западном берегу. Израильские силы применяли слезоточивый газ, резиновые пули и оружие, когда палестинцы бросали бутылки с зажигательной смесью.
Конфронтация на Западном берегу знаменует распространение одного из самых серьезных проявлений насилия в регионе за последние годы, отмечают журналисты. Во многих городах в районе ЗБРИ прошли палестинские протесты против кампании в Газе и действий Израиля в Иерусалиме.
По данным AP, погибли не менее 11 человек. Один из них был убит, когда пытался ударить солдата на военной позиции.
- Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.
- 10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
- Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
- Вчера Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия
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