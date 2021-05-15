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Столкновения между израильскими военными и палестинцами на Западном берегу: 11 погибших

15.05.2021, 07:35
Столкновения между израильскими военными и палестинцами на Западном берегу: 11 погибших - Фото
Столкновения между израильскими военными и палестинцами на Западном берегу (Фото - EPA - Alaa Badarneh)

На большую часть Западного берега реки Иордан распространились столкновения между израильскими военными и палестинцами. Об этом сообщает BBC.

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Более 100 человек получили ранения в результате беспорядков на Западном берегу. Израильские силы применяли слезоточивый газ, резиновые пули и оружие, когда палестинцы бросали бутылки с зажигательной смесью.

Конфронтация на Западном берегу знаменует распространение одного из самых серьезных проявлений насилия в регионе за последние годы, отмечают журналисты. Во многих городах в районе ЗБРИ прошли палестинские протесты против кампании в Газе и действий Израиля в Иерусалиме.

По данным AP, погибли не менее 11 человек. Один из них был убит, когда пытался ударить солдата на военной позиции.

СПРАВКА. Палестинцы стремятся создать свое государство на оккупированном Израилем ЗБРИ, в секторе Газа и с Восточным Иерусалимом в качестве столицы. ЗБРИ был захвачен Израилем во время Шестидневной войны в 1967 году. Большая часть международного сообщества считает его оккупированной территорией, а все построенные там израильские поселения – незаконными. На ЗБРИ и в Восточном Иерусалиме проживают более 700 000 поселенцев. ООН описывает такие действия Израиля как "ползучую аннексию". Четвертая Женевская конвенция запрещает оккупирующей стране расселять своих гражданских лиц на территории, захваченной во время войны.
  • Боевые действия между Израилем и ХАМАС начались после нескольких дней эскалации между палестинцами и израильской полицией на священном холме в Восточном Иерусалиме. Конфликт разгорелся из-за планов Израиля выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. 
  • 10 мая, вечером боевики ХАМАС выпустили более 400 ракет по Израилю, убив двух израильтян. Израильские военные заявили, что за ночь нанесли удары по 130 "террористическим целям" в Газе, ликвидировав по меньшей мере 16 боевиков.
  • Утром 12 мая Израиль нанес сотни авиаударов по Газе после массированного обстрела Тель-Авива и Беэр-Шевы.
  • Вчера Израиль начал наземную операцию против радикалов в Газе: к ударам с воздуха присоединилась артиллерия

Смотрите также: Израиль разрушил еще одно из самых высоких зданий в Газе: видео

Владислав Сердюк
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Израиль Палестина сектор газа хамас Западный берег реки Иордан
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