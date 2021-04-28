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Изъято 800 кг серебра. СБУ заявила о блокировке крупной группы по отмыванию денег – фото

28.04.2021, 12:30
Изъято 800 кг серебра. СБУ заявила о блокировке крупной группы по отмыванию денег – фото - Фото
Серебро группы по отмыванию денег (фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины заявила, что заблокировала крупную группу, которая отмыла более 65 млн грн. Изъято 800 кг серебра, сообщает пресс-центр СБУ.

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По данным следствия, группа работала в Интернете. Через Telegram-каналы и сайты организаторы группы позволяли клиентам конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.

Для легализации средств группа скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы, пишут в СБУ. Предварительно, она совершила операций на 240 млн грн, более 65 млн из них были связаны с отмыванием денег.

Как сообщается, группа не платила налоги, не выполняла законные процедуры и использовала для транзакций запрещенные российские электронные платежные системы.

В СБУ также утверждают, что кроме граждан Украины, постоянными клиентами группы были жители стран СНГ, России и временно оккупированной части Донбасса. Проверяется информация о возомжной поддержке фигурантами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". 

Правоохранители говорят, что во время обысков в Киеве и Харькове изъяли более 800 кг серебра в слитках, более 43 млн грн, компьютерную технику, флешки, телефоны, документы, подтверждающие сделки.

Как сообщается, Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников группы. Продолжается следствие по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК) и отмывании доходов (ст. 209 УК).

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Марк Сировой
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сбу серебро отмывание денег конвертцентр
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