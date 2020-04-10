Жена Кожары пыталась взять вину в деле об убийстве Старицкого на себя - полиция

Леонид Кожара (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)

Супруге бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары предъявили подозрение в том, что она умышленно ввела в заблуждение следствие в деле об убийстве бизнесмена, экс-директора телеканала Интер Сергея Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По информации правоохранителей, женщина пыталась отвести подозрение от своего мужа в суде. Она заявила, что именно она причастна к смерти Старицкого, а нее муж, которого подозревает следствие. Полицейские провели необходимые следственные действия и, по их словам, установили, что подозреваемая солгала.

Жена Кожары обратилась с заявлением в полицию после его задержания. Она рассказала, что пистолет был в руках погибшего, она подошла к нему и пыталась отобрать оружие. Во время этой борьбы раздался выстрел - гость упал на пол. Экс-министра, по словам женщины, в этот момент не было в комнате.

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Однако в ходе следственного эксперимента, проведенного после ее показаний, эксперты пришли к выводу, что жене экс-министра неизвестны все обстоятельства происшествия, поэтому она не может быть причастна к убийства, следовательно ее показания неправдивы.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) УК. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

По версии следствия , 21 февраля Старицкий приехал домой к Кожаре и его жене, где они начали распивать спиртные напитки. Во время застолья у Кожары и Старицкого якобы возник конфликт, который перерос в драку. После этого Кожара якобы поднялся на второй этаж за пистолетом, после чего ударил им Старицкого в затылок, а затем выстрелил в правый глаз. Бизнесмен умер на месте.

версии следствия 25 марта полиция задержала Кожару по подозрениям в умышленном убийстве.