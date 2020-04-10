Жена Кожары пыталась взять вину в деле об убийстве Старицкого на себя - полиция

Супруге бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары предъявили подозрение в том, что она умышленно ввела в заблуждение следствие в деле об убийстве бизнесмена, экс-директора телеканала Интер Сергея Старицкого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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По информации правоохранителей, женщина пыталась отвести подозрение от своего мужа в суде. Она заявила, что именно она причастна к смерти Старицкого, а нее муж, которого подозревает следствие. Полицейские провели необходимые следственные действия и, по их словам, установили, что подозреваемая солгала.
Жена Кожары обратилась с заявлением в полицию после его задержания. Она рассказала, что пистолет был в руках погибшего, она подошла к нему и пыталась отобрать оружие. Во время этой борьбы раздался выстрел - гость упал на пол. Экс-министра, по словам женщины, в этот момент не было в комнате.
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Однако в ходе следственного эксперимента, проведенного после ее показаний, эксперты пришли к выводу, что жене экс-министра неизвестны все обстоятельства происшествия, поэтому она не может быть причастна к убийства, следовательно ее показания неправдивы.
Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) УК. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.