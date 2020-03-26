Прокуратура озвучила версию следствия в деле Кожары: Выстрелил Старицкому в глаз

Леонид Кожара (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)

Сегодня в Шевченковском суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения экс-главе МИД Леониду Кожаре по подозрению в умышленном убийстве экс-директора телеканала Интер Сергея Старицкого. Во время заседания прокуратура озвучила версию следствия.

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По версии следствия, 21 февраля Старицкий приехал домой к Кожаре и его жене, где они начали распивать спиртные напитки. Во время застолья у Кожары и Старицкого якобы возник конфликт, который перерос в драку. После конфликта Кожара поднялся на второй этаж и направился в спальню, где достал из тумбочки пистолет, зарядил его и спустился на кухню к экс-директору Интера.

На кухне Кожара, по словам прокурора, пистолетом нанес Старицкому удар в затылок: у того брызнула кровь, которая осталась на полу кухни. Далее Кожара якобы направил пистолет в голову Старицкому и выстрелил в правый глаз. Бизнесмен умер на месте.

Сторона защиты заявила, что 25 марта жена Кожары подала заявление о признании в совершении преступления, являющегося казусом, то есть не завесившего от ее воли, сообщает hromadske. Однако представитель прокуратуры заявил, что правоохранители еще не получали это заявление.

По словам адвоката экс-министра, жена рассказала, что вечером Старицкий якобы был в состоянии опьянения и держал в руке пистолет. Кожара на тот момент якобы находился на втором этаже дома. Адвокат не дочитал заявление до конца, но отметил, что дальше Козерод "пыталась отобрать пистолет" у Старицкого.

22 февраля в доме Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. При этом ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.

Следствие предварительно установило , что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

2 марта сообщалось, что следственный эксперимент по этому делу не состоялся.

Вчера полиция задержала Кожару по подозрениям в умышленном убийстве.