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Прокуратура озвучила версию следствия в деле Кожары: Выстрелил Старицкому в глаз

Прокуратура озвучила версию следствия в деле Кожары: Выстрелил Старицкому в глаз - Фото
Леонид Кожара (Фото - скриншот из видео - 112 - YouTube)
26.03.2020, 18:10

Вчера полиция задержала экс-главу МИД Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве

Сегодня в Шевченковском суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения экс-главе МИД Леониду Кожаре по подозрению в умышленном убийстве экс-директора телеканала Интер Сергея Старицкого. Во время заседания прокуратура озвучила версию следствия. 

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По версии следствия, 21 февраля Старицкий приехал домой к Кожаре и его жене, где они начали распивать спиртные напитки. Во время застолья у Кожары и Старицкого якобы возник конфликт, который перерос в драку. После конфликта Кожара поднялся на второй этаж и направился в спальню, где достал из тумбочки пистолет, зарядил его и спустился на кухню к экс-директору Интера. 

На кухне Кожара, по словам прокурора, пистолетом нанес Старицкому удар в затылок: у того брызнула кровь, которая осталась на полу кухни. Далее Кожара якобы направил пистолет в голову Старицкому и выстрелил в правый глаз. Бизнесмен умер на месте.

Сторона защиты заявила, что 25 марта жена Кожары подала заявление о признании в совершении преступления, являющегося казусом, то есть не завесившего от ее воли, сообщает hromadske. Однако представитель прокуратуры заявил, что правоохранители еще не получали это заявление.

По словам адвоката экс-министра, жена рассказала, что вечером Старицкий якобы был в состоянии опьянения и держал в руке пистолет. Кожара на тот момент якобы находился на втором этаже дома. Адвокат не дочитал заявление до конца, но отметил, что дальше Козерод "пыталась отобрать пистолет" у Старицкого.

  • 22 февраля в доме Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. При этом ранение было получено из пистолета, зарегистрированного на Кожару.
  • Следствие предварительно установило, что в доме находились три человека: супруги Кожары и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. 
  • 2 марта сообщалось, что следственный эксперимент по этому делу не состоялся.
  • Вчера полиция задержала Кожару по подозрениям в умышленном убийстве.
Владислав Сердюк
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