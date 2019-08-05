Женщине грозит тюрьма за подкуп голосов в Одесской области

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Котовская прокуратура направила в суд обвинительный акт против жительницы Подольска, которую подозревают в подкупе 16 избирателей на парламентских выборах в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Там считают, что во время предвыборной кампании в июле гражданка предлагала жителям города Подольск Одесской области продать свой голос. За 1000 грн они якобы должны были проголосовать за одного из кандидатов по одномандатному округу.

Всего женщине удалось "приобрести" 16 голосов, утверждают прокуроры.

Обвинительный акт составлен по ч. 4 ст. 160 УК. Ей грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

16 июля сотрудники Нацполиции раскрыли в Одесской области сеть подкупа избирателей для действующего народного депутата. Подкуп осуществлялся на территории города Белгород-Днестровский, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского и части Килийского районов.

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