Житель Мариуполя получил три года тюрьмы: он призывал в Интернете к войне против Украины

51-летний житель Мариуполя осужден на три года лишения свободы за пропаганду войны в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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По данным следствия, мужчина с ноября 2018-го по июнь 2020-го репостил и размещал на своей странице в Одноклассниках (запрещенная в Украине соцсеть) информацию ресурса Рупор Новороссии.

В частности, он распространял призывы развязать военный конфликт и изменить границы Украины, пишут в прокуратуре.

Приморский суд Мариуполя решил, что мужчина виновен в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде войны. Он получил три года тюрьмы.

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Марк Сировой

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