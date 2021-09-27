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Житель Мариуполя получил три года тюрьмы: он призывал в Интернете к войне против Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 10:26
Житель Мариуполя получил три года тюрьмы: он призывал в Интернете к войне против Украины - Фото
Тюремный забор (иллюстративное фото - pixabay.com)

51-летний житель Мариуполя осужден на три года лишения свободы за пропаганду войны в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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По данным следствия, мужчина с ноября 2018-го по июнь 2020-го репостил и размещал на своей странице в Одноклассниках (запрещенная в Украине соцсеть) информацию ресурса Рупор Новороссии.

В частности, он распространял призывы развязать военный конфликт и изменить границы Украины, пишут в прокуратуре.

Приморский суд Мариуполя решил, что мужчина виновен в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде войны. Он получил три года тюрьмы.

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Марк Сировой
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