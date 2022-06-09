"Жители прошли через ад". Посол Великобритании посетила братскую могилу в Буче

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс и европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич сегодня посетили разрушенные российскими войсками города Киевской области.

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Мелинда Симмонс посетила Бучу и пообщалась с местными жителями и властями.

"Я посетила Бучу сегодня. Жители прошли через ад. Я посетила братскую могилу. Разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и обстрелах. Обсудили восстановление (города. — Ред.) с мэром. И справедливость с прокурорами. Горжусь, что британская гуманитарная поддержка помогает", — написала она в Twitter.

Еврокомиссар Ленарчич об увиденном в Ирпене заявил, что "самым решительным образом осуждает" преднамеренные атаки России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру Украины.

"Сегодня был в Ирпене. Я был глубоко потрясен зверствами, совершенными здесь, а также в других местах. Гражданские лица и гражданская инфраструктура не должны быть целью, никогда и нигде. Еще раз – я самым решительным образом осуждаю преднамеренные российские нападения на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру", — написал Ленарчич в Twitter.

В конце мая финский премьер Санна Марин посетила Ирпень и Бучу.

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Мария Макуха

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