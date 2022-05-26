Финскому премьеру Санне Марин показали Ирпень и Бучу: красноречивые фото
Глава финского правительства Санна Марин посетила разрушенный боевыми действиями район Ирпеня и место массового захоронения жертв российской оккупации в Буче, после чего встретилась в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.
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Снимки визита Марин выложил ирпенский горсовет, однако позднее это сообщение было удалено.
Марин смотрит на один из самых пострадавших многоэтажных домов на улице Гостомельское шоссе в Ирпене:
Зеленский по итогам встречи с ней написал, что для Украины "военная помощь Финляндии очень ценна".
"Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС – это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли", – добавил он.
Сообщений властей Финляндии об этом визите пока не было. О поездке Марин в Украину также заранее не сообщалось.
- 15 мая Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО.
- 19 мая в Польше заверили, что страна придет на помощь финнам и шведам, если их атакует Россия во время процесса вступления в НАТО.
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