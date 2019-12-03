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Журналист: Подозреваемый в убийстве ребенка - кавалер ордена

Журналист: Подозреваемый в убийстве ребенка - кавалер ордена - Фото
Шеврон подразделения "Аратта" (иллюстрация - Facebook УДА)
03.12.2019, 06:22

Журналист посетовал, что государство не уделяет внимания социализации тех, кто прошел через боевые ситуации на Донбассе и, возможно, это такой случай

По информации журналиста Юрия Бутусова, подозреваемый в убийстве ребенка в салоне авто в центре Киева - Андрей Лаврега с позывным "Тихий" - снайпер из подразделения "Аратта" Украинской добровольческой армии. Об этом он сообщил в Facebook.

Лаврега в свои 19 лет - кавалер ордена за мужество 3-й степени за экстраординарные боевые заслуги. По словам журналиста, "снайперов с такой коллекцией точных выстрелов у нас немного".

"Его отличала не стрельба на сверхдальние дистанции, а особая дерзость и бесстрашие, которая есть у молодых бойцов, склонность к риску. Он часто выходил на задачи в серую зону и даже пробирался в тыл российских позиций, чтобы бить без промаха со средних дистанций, чтобы застать врага врасплох. Он пошел на фронт в 16 лет. Вы наверняка видели некоторые из его метких выстрелов на фронтовом видео", - рассказал Бутусов.

Он пишет, что все, кто воевал с "Тихим", уверены - "у этого парня есть принципы, он бы не открыл огонь в центре Киева просто по заказу: кто-то наверняка попросил, убедил, замотивировал".

Справка. 1 декабря 2019 года на улице Льва Толстого в центре Киева неизвестные обстреляли авто Range Rover депутата Киевского облсовета, ресторатора Вячеслава Соболева. Погиб его трехлетний сын. 2 декабря утром полиция задержала двух подозреваемых: одному 18, другому – 19 лет. Рассматриваются три версии.

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уда покушение убийство ребенка Вячеслав Соболев Аратта Андрей Лаврега
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