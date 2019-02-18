Как из космоса выглядит наводнение: фото паводка в Австралии

В январе и феврале 2019 года в австралийском штате Квинсленд в течение нескольких недель почти непрерывно шел дождь. Как пишет пресс-служба NASA, когда облака, наконец, рассеялись, спутники "увидели обширные зоны затопления".
Для сравнения "до" и "после" показаны два снимка одного и того же региона на северо-западе Квинсленда на местных реках, впадающих в залив Карпентария.
Фото за 7 января:
Фото за 10 февраля:
Наводнения в этой сельской части Австралии приносят огромные убытки фермерам.
"После усилий по сохранению поголовья скота в годы засухи, теперь фермеры потеряли значительное количество скота из-за наводнения. Точных цифр нет, но, по сообщениям, пропадают целые стада - сотни тысяч животных", - отметили в NASA.