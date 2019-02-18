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18.02.2019, 15:55

Как из космоса выглядит наводнение: фото паводка в Австралии

Как из космоса выглядит наводнение: фото паводка в Австралии - Фото
Наводнение в штате Квинсленд (фото - ЕРА)

По сообщениям в местных СМИ, паводок на реке Флиндерс был самым сильным за последние полвека

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В январе и феврале 2019 года в австралийском штате Квинсленд в течение нескольких недель почти непрерывно шел дождь. Как пишет пресс-служба NASA, когда облака, наконец, рассеялись, спутники "увидели обширные зоны затопления".

Для сравнения "до" и "после" показаны два снимка одного и того же региона на северо-западе Квинсленда на местных реках, впадающих в залив Карпентария.

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Фото за 7 января:

Фото за 10 февраля:

Наводнения в этой сельской части Австралии приносят огромные убытки фермерам.

"После усилий по сохранению поголовья скота в годы засухи, теперь фермеры потеряли значительное количество скота из-за наводнения. Точных цифр нет, но, по сообщениям, пропадают целые стада - сотни тысяч животных", - отметили в NASA.

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Теги: nasa, погода, дождь, спутниковое фото, наводнение, Австралия, паводок, квинсленд
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