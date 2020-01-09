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Канада хочет играть ключевую роль в расследовании крушения Boeing

Канада хочет играть ключевую роль в расследовании крушения Boeing - Фото
Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)
09.01.2020, 09:37

В трагедии погибли 63 гражданина Канады

Канада хочет играть ключевую роль в расследовании крушения Boeing авикомпании МАУ, которое произошло вчера утром неподалеку от аэропорта Тегерана. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции, передает Радио Свобода.

По его словам, из 176 человек на борту 136 были тесно связаны с Канадой. Многие из них были членами иранской общины, преимущественно из Эдмонтона.

Трюдо отказался комментировать возможные версии трагедии.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Читайте также: Иран опубликовал предварительный отчет о крушении Boeing 737

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Джастин Трюдо Boeing 737 авиакастрофа самолет крушение мау PS 752 тегеран
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