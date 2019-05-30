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30.05.2019, 09:01

Катастрофа Ми-8: Зеленский дал поручение Хомчаку

Катастрофа Ми-8: Зеленский дал поручение Хомчаку - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент выразил соболезнования семьям погибших военных

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку взять расследование обстоятельств вчерашнего крушения военного вертолета Ми-8 под личный контроль. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четверо погибших военных. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - отметил Зеленский.

29 мая во время учебно-тренировочного полета возле села Сестрятин в Радивиловском районе Ровенской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Авария произошла поздно вечером, связь с бортом пропала в 23:27.

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Теги: Владимир Зеленский, учебный полет, ВСУ, вертолет, авиакатастрофа, ми-8, руслан хомчак
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