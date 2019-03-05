Сакварелидзе: Убитый не был свидетелем по делу прокуроров ГПУ

Фото с места происшествия (пресс-служба полиции)

Застреленный сегодня в Днепровском районе Киева на улице Флоренци Сергей Киселев не проходил свидетелем непосредственно в деле "бриллиантовых прокуроров". Эту информацию в комментарии LIGA.net уточнил бывший заместитель генпрокурора, который и дал старт делу Давид Сакварелидзе.

Напомним, производство открыли в 2015-м против первого заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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Сакварелидзе пояснил, что Киселев был главным свидетелем и заявителем в другом деле, которое сам же и инициировал.

"Он не проходит в том деле, где речь идет о взятке или отжиме доли. А в деле кражи бриллиантов, которые потом оказались у Корнийца, он был заявителем и свидетелем", - сказал экс-замгенпрокурора.

Он также добавил, что на рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" в суде убийство Киселева не повлияет.

Ранее сегодня неизвестный застрелил Киселева в салоне автомобиля. Сакварелидзе в своем Facebook назвал его "свидетелем по делу бриллиантовых прокуроров".