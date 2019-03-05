Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 18:18

Сакварелидзе: Убитый не был свидетелем по делу прокуроров ГПУ

Сакварелидзе: Убитый не был свидетелем по делу прокуроров ГПУ - Фото
Фото с места происшествия (пресс-служба полиции)

Экс-замгенпрокурора пояснил, кем числился Сергей Киселев в деле против чиновников ГПУ

Реклама
Реклама

Застреленный сегодня в Днепровском районе Киева на улице Флоренци Сергей Киселев не проходил свидетелем непосредственно в деле "бриллиантовых прокуроров". Эту информацию в комментарии LIGA.net уточнил бывший заместитель генпрокурора, который и дал старт делу Давид Сакварелидзе.

Напомним, производство открыли в 2015-м против первого заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Реклама

Сакварелидзе пояснил, что Киселев был главным свидетелем и заявителем в другом деле, которое сам же и инициировал.

"Он не проходит в том деле, где речь идет о взятке или отжиме доли. А в деле кражи бриллиантов, которые потом оказались у Корнийца, он был заявителем и свидетелем", - сказал экс-замгенпрокурора.

Он также добавил, что на рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" в суде убийство Киселева не повлияет.

Ранее сегодня неизвестный застрелил Киселева в салоне автомобиля. Сакварелидзе в своем Facebook назвал его "свидетелем по делу бриллиантовых прокуроров".

Отправить:
Распечатать:
Теги: бриллиантовые прокуроры, давид сакварелидзе, серегй кисельов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 