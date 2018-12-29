Конфликт журналиста и Труханова: в полицию и ГБР подали заявление

Геннадий Труханов Фото: скриншот с видео

Журналист Радио Свобода Михаил Штекель обратился с заявлением в Малиновский отдел полиции в Одессе и в местное подразделение Госбюро расследований в связи с тем, что мэр Одессы Геннадий Труханов толкнул его на брифинге. Об этом журналист написал в Facebook.

"Сегодня утром подал заявление в полицию и Государственное бюро расследований на действия городского головы Одессы Геннадия Труханова, его предположительной охраны и отдельных сотрудников одесской полиции", - сообщил Штекель.

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По его словам, адвокаты помогли ему составить заявление "со ссылками на законы и его профессиональный статус".

"Теперь в течение суток следователь должен открыть производство по 171-й статье уголовного кодекса - препятствование журналистской деятельности. Без моего заявления, самостоятельно, полиция Одесской области этого не сделала, посмотрим на их действия теперь", - отметил корреспондент.

27 декабря в Радио Свобода заявлили, что в Одессе их корреспондента толкнул мэр города Геннадий Труханов, а его охрана применила к нему физическую силу.

Ранее НАБУ опубликовало "10 фактов о нанесении ущерба бюджету Одессы по делу Краяна и показало схему расхищения средств. Расследование было закончено еще в конце мая.