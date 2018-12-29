Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.12.2018, 17:46

Конфликт журналиста и Труханова: в полицию и ГБР подали заявление

Конфликт журналиста и Труханова: в полицию и ГБР подали заявление - Фото
Геннадий Труханов Фото: скриншот с видео

Мэр Одессы Геннадий Труханов толкнул журналиста на брифинге

Реклама
Реклама

Журналист Радио Свобода Михаил Штекель обратился с заявлением в Малиновский отдел полиции в Одессе и в местное подразделение Госбюро расследований в связи с тем, что мэр Одессы Геннадий Труханов толкнул его на брифинге. Об этом журналист написал в Facebook.

"Сегодня утром подал заявление в полицию и Государственное бюро расследований на действия городского головы Одессы Геннадия Труханова, его предположительной охраны и отдельных сотрудников одесской полиции", - сообщил Штекель.

Реклама

По его словам, адвокаты помогли ему составить заявление "со ссылками на законы и его профессиональный статус".

"Теперь в течение суток следователь должен открыть производство по 171-й статье уголовного кодекса - препятствование журналистской деятельности. Без моего заявления, самостоятельно, полиция Одесской области этого не сделала, посмотрим на их действия теперь", - отметил корреспондент.

27 декабря в Радио Свобода заявлили, что в Одессе их корреспондента толкнул мэр города Геннадий Труханов, а его охрана применила к нему физическую силу.

Ранее НАБУ опубликовало "10 фактов о нанесении ущерба бюджету Одессы по делу Краяна и показало схему расхищения средств. Расследование было закончено еще в конце мая.

Отправить:
Распечатать:
Теги: одесса, геннадий труханов, радио свобода
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 