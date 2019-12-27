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Контрразведка СБУ показала результаты работы за 2019 год: фото

Контрразведка СБУ показала результаты работы за 2019 год: фото - Фото
Фото - пресс-сулжба СБУ
27.12.2019, 12:28

В 2019 году по материалам Контрразведки открыли 293 дела

Благодаря деятельности Контрразведки Службы безопасности в 2019 году были осуждены 90 человек, которые покушались на госбезопасность. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Было осуждено 24 госизменщика и 35 террористов. Всего было открыто 293 уголовных дела. Среди них: 54 - по статье терроризм, 57 – госизмена, семь - шпионство, четыре – посягательство на территориальную целостность.

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Правоохранители заявляют, что раскрыли шестерых шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств. Их объявили персонами нон-грата.

Также было предотвращено несколько терактов в Харьковской и Запорожской областях.

Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $110 млн.

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сбу госизмена шпион теракт контрразведка спецслужба
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