Контрразведка СБУ показала результаты работы за 2019 год: фото

Фото - пресс-сулжба СБУ

Благодаря деятельности Контрразведки Службы безопасности в 2019 году были осуждены 90 человек, которые покушались на госбезопасность. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Было осуждено 24 госизменщика и 35 террористов. Всего было открыто 293 уголовных дела. Среди них: 54 - по статье терроризм, 57 – госизмена, семь - шпионство, четыре – посягательство на территориальную целостность.

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Правоохранители заявляют, что раскрыли шестерых шпионов, которые работали под прикрытием дипломатических представительств. Их объявили персонами нон-грата.

Также было предотвращено несколько терактов в Харьковской и Запорожской областях.

Кроме того, СБУ выявила и блокировала коррупционные злоупотребления в сфере военно-технического сотрудничества на общую сумму более $110 млн.

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