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10.07.2019, 13:15

Корабль России зашел в закрытый район учебных стрельб "Си Бриз"

Корабль России зашел в закрытый район учебных стрельб "Си Бриз" - Фото
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Инцидент произошел сегодня утром

Сегодня корабль ВМС страны-агрессора РФ зашел в закрытый район проведения стрельб на международных учениях Си Бриз-2019. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

"Несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений "Си Бриз-2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 08:00, провоцируя на опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что корабль Черноморского флота был опрошен фрегатом "Гетьман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что "проблемы" со связью.

"Данный факт является очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе", - подчеркнули в пресс-службе.

1 июля в Николаевской, Херсонской и Одесской областях начались ежегодные украинские-американские учения "Си Бриз".

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Теги: ВМС ВСУ, учения, корабль рф, Си Бриз
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