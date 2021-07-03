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Корабли России проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 11:37
Корабли России проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР - Фото
Черное море (иллюстративное фото - Думская)

Корабли России проигнорировали сигнал бедствия SOS украинского рыболовного судна ОД-2592 в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

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В ведомстве назвали "очередной информационной мерой России" сообщения в росСМИ, что военные корабли РФ якобы готовы помочь попавшему в бедствие украинскому судну.

В Минобороны пишут, что в РФ распространять эту информацию начали, когда украинское судно уже начал буксировать катер Морской охраны Украины.

"Названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS", – говорится в заявлении Минобороны. 

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Марк Сировой
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