Корабли России проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР

Корабли России проигнорировали сигнал бедствия SOS украинского рыболовного судна ОД-2592 в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

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В ведомстве назвали "очередной информационной мерой России" сообщения в росСМИ, что военные корабли РФ якобы готовы помочь попавшему в бедствие украинскому судну.

В Минобороны пишут, что в РФ распространять эту информацию начали, когда украинское судно уже начал буксировать катер Морской охраны Украины.

"Названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS", – говорится в заявлении Минобороны.

Сегодня ночью в районе Тендровской косы украинское рыболовное судно оказалось обесточенным и потеряло управление. Катер Морской охраны Украины буксирует его в Очаков.

При этом в росСМИ сообщали, что в районе судна находятся военные корабли РФ, готовые оказать помощь.

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Марк Сировой

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