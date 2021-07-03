Корабли России проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР
Корабли России проигнорировали сигнал бедствия SOS украинского рыболовного судна ОД-2592 в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.
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В ведомстве назвали "очередной информационной мерой России" сообщения в росСМИ, что военные корабли РФ якобы готовы помочь попавшему в бедствие украинскому судну.
В Минобороны пишут, что в РФ распространять эту информацию начали, когда украинское судно уже начал буксировать катер Морской охраны Украины.
"Названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS", – говорится в заявлении Минобороны.
- Сегодня ночью в районе Тендровской косы украинское рыболовное судно оказалось обесточенным и потеряло управление. Катер Морской охраны Украины буксирует его в Очаков.
- При этом в росСМИ сообщали, что в районе судна находятся военные корабли РФ, готовые оказать помощь.
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