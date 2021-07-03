В Черном море потеряло управление украинское судно. Сейчас его буксируют в Очаков
В Черном море на украинском рыболовецком судне произошла авария: оно оказалось обесточенным и потеряло управление. Сейчас украинские пограничники буксируют судно в порт Очакова, сообщила в комментарии LIGA.net представитель регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.
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По ее словам, инцидент произошел в районе Тендровской косы. Глубокой ночью экипаж вышел в радиоэфир по открытым каналам на пост технического наблюдения Госпогранслужбы и передал сигнал бедствия.
В этот район немедленно выдвинулся дежурный катер морской охраны, говорит Гуменюк. Обесточенное судно находилась в 25 морских милях на юг от Тендровской косы. Капитан объяснил, что электричество пропало из-за технических трудностей – и судно начало уносить ветром в открытое море.
"Сейчас катер Морской охраны "Балаклава" буксирует обесточенное судно в порт Очаков. По результатам предварительного опроса, экипаж – в порядке, чувствует себя хорошо", – добавила она.
Сегодня утром российский Интерфакс со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ сообщал, что ракетный катер Черноморского флота России "Ивановец" выдвинулся в район, где подало сигнал бедствие украинское рыболовецкое судно.
Гуменюк же сказала LIGA.net, что не владеет информацией об обращении к российскому катеру. При этом она подчеркивала, что судно буксирует катер Морской охраны Украины.
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