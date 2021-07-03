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В Черном море потеряло управление украинское судно. Сейчас его буксируют в Очаков

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 11:12
В Черном море потеряло управление украинское судно. Сейчас его буксируют в Очаков - Фото
Тендровская коса (скриншот видео Наш удивительный мир, YouTube)

В Черном море на украинском рыболовецком судне произошла авария: оно оказалось обесточенным и потеряло управление. Сейчас украинские пограничники буксируют судно в порт Очакова, сообщила в комментарии LIGA.net представитель регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк.

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По ее словам, инцидент произошел в районе Тендровской косы. Глубокой ночью экипаж вышел в радиоэфир по открытым каналам на пост технического наблюдения Госпогранслужбы и передал сигнал бедствия.

В этот район немедленно выдвинулся дежурный катер морской охраны, говорит Гуменюк. Обесточенное судно находилась в 25 морских милях на юг от Тендровской косы. Капитан объяснил, что электричество пропало из-за технических трудностей – и судно начало уносить ветром в открытое море.

"Сейчас катер Морской охраны "Балаклава" буксирует обесточенное судно в порт Очаков. По результатам предварительного опроса, экипаж – в порядке, чувствует себя хорошо", – добавила она.

Сегодня утром российский Интерфакс со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ сообщал, что ракетный катер Черноморского флота России "Ивановец" выдвинулся в район, где подало сигнал бедствие украинское рыболовецкое судно. 

Гуменюк же сказала LIGA.net, что не владеет информацией об обращении к российскому катеру. При этом она подчеркивала, что судно буксирует катер Морской охраны Украины.

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Марк Сировой
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