UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин разрешил Росгвардии блокировать Керченский залив. МИД заявил об угрозе безопасности

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 19:55
Путин разрешил Росгвардии блокировать Керченский залив. МИД заявил об угрозе безопасности - Фото
Крымский мост (Фото: EPA)

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении права национальной гвардии РФ блокировать Керченский пролив и Азовское море. Это создает угрозу безопасности Украины и Европы, говорится в комментарии представителя министерства иностранных дел, опубликованном на сайте МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, Росгвардия получила возможность "осуществлять блокировку территорий и акваторий, прилегающих к ряду объектов".

В настоящее время под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Крымского моста, энергомоста и газопровода между Россией и временно оккупированным Крымом.

В МИД поясняют, что, находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства Черного и Азовского морей и Керченского пролива", – говорится в комментарии МИД.

Подчеркивается, что Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро.

"Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", – отметил представитель МИД.

В МИД заявили, что Россия должна прекратить нарушение своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другим нормам международного права.

Привлечение российской национальной гвардии подчеркивает срочную необходимость консолидированного международного ответа на противоправные действия России в Черном и Азовском морях, резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

Читайте также: "Назад или буду стрелять". Как Путин устроил провокацию, а Британия ее проигнорировала

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым черное море азовское море керченский пролив
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 