Путин разрешил Росгвардии блокировать Керченский залив. МИД заявил об угрозе безопасности

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении права национальной гвардии РФ блокировать Керченский пролив и Азовское море. Это создает угрозу безопасности Украины и Европы, говорится в комментарии представителя министерства иностранных дел, опубликованном на сайте МИД.

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Как отмечается, Росгвардия получила возможность "осуществлять блокировку территорий и акваторий, прилегающих к ряду объектов".

В настоящее время под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Крымского моста, энергомоста и газопровода между Россией и временно оккупированным Крымом.

В МИД поясняют, что, находясь под непосредственным руководством президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море.

"Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства Черного и Азовского морей и Керченского пролива", – говорится в комментарии МИД.

Подчеркивается, что Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро.

"Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы", – отметил представитель МИД.

В МИД заявили, что Россия должна прекратить нарушение своих обязательств по Конвенции ООН по морскому праву и другим нормам международного права.

Привлечение российской национальной гвардии подчеркивает срочную необходимость консолидированного международного ответа на противоправные действия России в Черном и Азовском морях, резюмировали во внешнеполитическом ведомстве.

15 апреля РФ под предлогом военных учений объявила о закрытии до октября части Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. МИД Украины считает это продолжением агрессии против Украины.

16 апреля в США и ЕС потребовали от России не ограничивать судоходство в Черном море.

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Наталия Медведева

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