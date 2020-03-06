Коронавирус. На пунктах въезда-выезда на Донбассе вводят ограничения

В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, возможно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07:00 7 марта вводятся временные ограничения по их пересечению. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
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Отмечается, что все пересекающие линию разграничения через КПВВ будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования. В случае выявления признаков, похожих на симптомы заражения коронавирусной инфекцией, к таким лицам будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущение занесения коронавируса на территорию Украины.
Сообщается, что граждан, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять в специализированные больницы. Для этого на каждом КПВВ будет дежурить оборудованная машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.
Людям без регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, у которых есть признаки, похожие на заражение коронавирусной инфекцией у лиц, не разрешать пройти или проехать через КПВВ.
Командование объединенных сил призвал без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.
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