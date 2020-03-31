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Коронавирус обнаружен у мэра города в Тернопольской области

Коронавирус обнаружен у мэра города в Тернопольской области - Фото
Андрей Старух (фото - Facebook Андрея Старуха)
31.03.2020, 21:54

У мэра Монастыриска Тернопольской области обнаружен COVID-19

У мэра Монастыриска Тернопольской области, где зафиксирована одна из самых больших вспышек коронавируса в Украине, диагностирован COVID-19. Об этом мэр Андрей Старух сам сообщил в своем Facebook.

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Он отметил, что диагноз подтвержден лабораторно.

При этом, по словам Старуха, последний месяц он чувствовал себя хорошо и ни разу не замечал ни повышенной температуры, ни других симптомов. Мэр сообщил, что его жена и сын чувствуют себя нормально.

Вместе с мэром анализы сдал его заместитель Андрей Гладыш. По словам Старуха, у него результат отрицательный.

Теперь мэр Монастыриска на двухнедельной самоизоляции. Обязанности, по его слова, продолжает выполнять дистанционно.

  • Сегодня стало известно, что в Монастыриском районе коронавирусом инфицированы 68 человек, из них 29 — медики.
  • Всего в Украине, по состоянию на 31 марта, зафиксированы 549 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 13 человек, восемь инфицированных выздоровелиLIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Ребрина Вадим
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Тернополь коронавирус COVID -19 Андрей Старух монастыриск
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