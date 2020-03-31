Коронавирус обнаружен у мэра города в Тернопольской области

У мэра Монастыриска Тернопольской области, где зафиксирована одна из самых больших вспышек коронавируса в Украине, диагностирован COVID-19. Об этом мэр Андрей Старух сам сообщил в своем Facebook.
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Он отметил, что диагноз подтвержден лабораторно.
При этом, по словам Старуха, последний месяц он чувствовал себя хорошо и ни разу не замечал ни повышенной температуры, ни других симптомов. Мэр сообщил, что его жена и сын чувствуют себя нормально.
Вместе с мэром анализы сдал его заместитель Андрей Гладыш. По словам Старуха, у него результат отрицательный.
Теперь мэр Монастыриска на двухнедельной самоизоляции. Обязанности, по его слова, продолжает выполнять дистанционно.