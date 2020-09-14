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Коронавирус в Киеве. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 168 человек

14.09.2020, 12:18
Коронавирус в Киеве. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 168 человек - Фото
Панорама Киева (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Уменьшение количества подтвержденных случаев связано с тем, что не все лаборатории делали исследования анализов в выходные

Вчера в Киеве зафиксировали 168 случаев заражения COVID-19 (днем ранее — 310 ), об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко

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Были госпитализированы 27 заболевших, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

Выздоровели  45 человек, всего  5326.

Умерло  трое жителей Киева, всего — 272 .

Лидером по количеству заболевших стал Днепровский район — 48 , на втором месте — Оболонский район (20), на третьем  Соломенский (16).

Среди заболевших 7 медиков. 

Отмечается, что уменьшение количества подтвержденных случаев COVID-19 объясняется тем, что в выходные работают не все лаборатории, где изучают тесты. 

В столице уже зафиксированы 17 429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 

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  • За прошедшие сутки в столице были зафиксированы 310 новых заболевших коронавирусом. 
Станислав Стороженко
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