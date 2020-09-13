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Коронавирус. В Киеве – трое умерших от COVID-19: карта по районам

13.09.2020, 11:10
Коронавирус. В Киеве – трое умерших от COVID-19: карта по районам - Фото
Иллюстративное фото: Luong Thai Linh/ЕРА

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 310 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 428. Умерли трое пациентов. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Заболели: 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет; 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет; 15 девочек от одного года до 16 и 11 мальчиков от 2 до 16 лет.

Среди заболевших – 20 медиков. Госпитализированы 52 человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 269 человек, за прошедшие сутки – три летальных случая. Всего в столице заболел 17 261 человек,  выздоровели 5287 пациентов, за сутки – 14.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах. 

Данные по районам:

Деснянский – 2292 заболевших (70 за сутки);
Дарницкий – 2767 (54);
Днепровский – 2082 (36);
Оболонский – 1641 (25);
Соломенский – 1827 (30);
Шевченковский – 1312 (11);
Голосеевский – 1272 (16);
Святошинский – 1465 (20);
Печерский – 1446 (23);
Подольский – 1157 (25).

Коронавирус. Статистика по Киеву на 13 сентября (Инфографика: КГГА)

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Наталия Медведева
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