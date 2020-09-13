Коронавирус. В Киеве – трое умерших от COVID-19: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Днепровском, Дарницком и Деснянском районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 310 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 428. Умерли трое пациентов. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Заболели: 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет; 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет; 15 девочек от одного года до 16 и 11 мальчиков от 2 до 16 лет.

Среди заболевших – 20 медиков. Госпитализированы 52 человека, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 269 человек, за прошедшие сутки – три летальных случая. Всего в столице заболел 17 261 человек, выздоровели 5287 пациентов, за сутки – 14.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском, Дарницком и Днепровском районах.

Данные по районам:

Деснянский – 2292 заболевших (70 за сутки);

Дарницкий – 2767 (54);

Днепровский – 2082 (36);

Оболонский – 1641 (25);

Соломенский – 1827 (30);

Шевченковский – 1312 (11);

Голосеевский – 1272 (16);

Святошинский – 1465 (20);

Печерский – 1446 (23);

Подольский – 1157 (25).

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Наталия Медведева

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