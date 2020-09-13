Коронавирус. Больше всего заболевших в Киеве и Тернопольской области

В девяти регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве и Тернопольской области. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.

В Киеве коронавирус 12 сентября диагностировали у 310 человек, в Тернопольской области – у 225. В Харьковской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской и Черкасской областях – более 100 новых заболевших за сутки.

Динамика эпидемии по областям:

Винницкая – 4808 (+52)

Волынская – 6289 (+65)

Днепропетровская – 3262 (+86)

Донецкая – (+69)

Житомирская – 4292 (+98)

Закарпатская – 8625 (+93)

Запорожская – 2347 (+105)

Ивано-Франковская – 11215 (+132)

Кировоградская – 904 (+12)

г. Киев – 17261 (+310)

Киевская – 6849 (+99)

Львовская – 16914 (+140)

Луганская – 586 (24)

Николаевская – 1953 (24)

Одесская – 9482 (100)

Полтавская – 1195 (+34)

Ровенская – 10469 (100)

Сумская – 2401 (+78)

Тернопольская – 8882 (+225)

Харьковская – 12584 (+180)

Херсонская – 628 (32)

Хмельницкая – 3968 (+118)

Черновицкая – 12117 (+129)

Черкасская – 2495 (+111)

Черниговская – 2714 (60)

Наталия Медведева

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