Коронавирус. Больше всего заболевших в Киеве и Тернопольской области
В девяти регионах Украины за сутки выявлено более 100 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего заболевших COVID-19 выявили в Киеве и Тернопольской области. Об этом сообщает Telegram-канал Коронавирус в регионах.
В Киеве коронавирус 12 сентября диагностировали у 310 человек, в Тернопольской области – у 225. В Харьковской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской и Черкасской областях – более 100 новых заболевших за сутки.
Динамика эпидемии по областям:
Винницкая – 4808 (+52)
Волынская – 6289 (+65)
Днепропетровская – 3262 (+86)
Донецкая – (+69)
Житомирская – 4292 (+98)
Закарпатская – 8625 (+93)
Запорожская – 2347 (+105)
Ивано-Франковская – 11215 (+132)
Кировоградская – 904 (+12)
г. Киев – 17261 (+310)
Киевская – 6849 (+99)
Львовская – 16914 (+140)
Луганская – 586 (24)
Николаевская – 1953 (24)
Одесская – 9482 (100)
Полтавская – 1195 (+34)
Ровенская – 10469 (100)
Сумская – 2401 (+78)
Тернопольская – 8882 (+225)
Харьковская – 12584 (+180)
Херсонская – 628 (32)
Хмельницкая – 3968 (+118)
Черновицкая – 12117 (+129)
Черкасская – 2495 (+111)
Черниговская – 2714 (60)
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- За прошедшие сутки в мире выявили 282 391 заболевших COVID-19, умерли 4983 человека.
Комментарии