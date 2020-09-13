Коронавирус. За прошедшие сутки в мире больше всего заболевших в Индии, в ЕС – во Франции
13.09.2020, 07:10
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Всего за время пандемии заболели почти 29 млн человек, умерли более 924 500
За прошедшие сутки в мире выявили 282 391 заболевших COVID-19. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.
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За сутки больше всего заболевших коронавирусом диагностировали в Индии (94 409 случаев). За ней – США (39 282), Бразилия (31 880), Аргентина (10 776), Франция (10 561), Колумбия (6876), Перу (6162), Мексика (5935) и Россия (5488).
Всего в мире за сутки умерли от коронавируса 4983 человек. За все время пандемии в мире выявили 28 940 424 заболевших, выздоровели 20 807 121 пациент, умерли 924 569.
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