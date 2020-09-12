В Украине за сутки от COVID-19 умерли 72 человека – наибольшее число с начала эпидемии
12.09.2020, 08:52
Иллюстративное фото: Роман Балук
За время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 151 859 заболевших COVID-19, 3148 человек умерли
За прошедшие сутки в Украине выявили 3103 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3144), умерли 72 человека – наибольшее число летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.
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За сутки выздоровел 1341 пациент (днем ранее - 1128).
За все время эпидемии в Украине зафиксировали 151 859 заболевших, 68 346 выздоровевших и 3148 умерших.
Новость дополняется...
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- Премьер Денис Шмыгаль заверил, что возвращения к жесткому карантину не будет в любом случае.
- В мире за прошедшие сутки – рекордное число новых заболевших коронавирусом, 310 713 человек.
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