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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 72 человека – наибольшее число с начала эпидемии

12.09.2020, 08:52
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 72 человека – наибольшее число с начала эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 151 859 заболевших COVID-19, 3148 человек умерли

За прошедшие сутки в Украине выявили 3103 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3144), умерли 72 человека – наибольшее число летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Данные опубликованы на сайте Совета нацбезопасности и обороны.

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За сутки выздоровел 1341 пациент (днем ранее - 1128).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 151 859 заболевших, 68 346 выздоровевших и 3148 умерших.

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Денис Юдин
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