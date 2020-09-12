Коронавирус. За прошедшие сутки в мире заболело рекордное число человек
12.09.2020, 07:30
Иллюстративное фото: Matteo Corner/ЕРА
Всего за время пандемии заболели более 28,5 млн человек, умерли 919 000
За прошедшие сутки в мире выявили 310 713 заболевших COVID-19, это наивысший показатель за все время пандемии. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.
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За сутки больше всего заболевших коронавирусом диагностировали в Индии (97 654 случая). За ней – США (46 600) Бразилия (44 215), Аргентина (11 507), Франция (9406), Колумбия (7424), Перу (6603) и Россия (5504).
Всего в мире за сутки умерли от коронавируса 5809 человек. За все время пандемии в мире выявили 28 648 008 заболевших, выздоровели 20 573 074 пациента, умерли 919 099.
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