"Кричать поздно". Освобождают корректировщика огня по Мариуполю

Последствия обстрела Мариуполя (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Валерий Кирсанов, которого в июне этого года в Мариуполе признали виновным в корректировке обстрела микрорайона Восточный и приговорили к девяти годам лишения свободы, сегодня, 15 августа, выходит на свободу. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно "закону Савченко", сегодня выходит на свободу, - написал Аброськин. - И кричать уже поздно".

Первый замглавы НПУ пишет, что "кричать нужно было, когда этот позорный закон, по имеющейся информации, лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций".

Кирсанов по собственной инициативе передавал боевикам ДНР данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ и других военных формирований Украины - в Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области. Кроме того, он передавал информацию боевикам о результатах обстрелов террористами поселков Заря, Гнутово, Виноградное, а также микрорайона Восточный.

Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы в 2016 году, однако он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно.

24 января 2015 года микрорайон Восточный в Мариуполе трижды подвергался массированным обстрелам из РСЗО российских оккупантов

В результате этих терактов погиб 31 человек, 117 получили ранения различной степени тяжести.

СБУ установила, что обстрелом города руководили начальник ракетных войск южного округа ВС РФ полковник Степан Ярощук и полковник Александр Саплюк.

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