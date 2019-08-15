"Кричать поздно". Освобождают корректировщика огня по Мариуполю

Валерий Кирсанов, которого в июне этого года в Мариуполе признали виновным в корректировке обстрела микрорайона Восточный и приговорили к девяти годам лишения свободы, сегодня, 15 августа, выходит на свободу. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно "закону Савченко", сегодня выходит на свободу, - написал Аброськин. - И кричать уже поздно".
Первый замглавы НПУ пишет, что "кричать нужно было, когда этот позорный закон, по имеющейся информации, лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций".
Кирсанов по собственной инициативе передавал боевикам ДНР данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ и других военных формирований Украины - в Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области. Кроме того, он передавал информацию боевикам о результатах обстрелов террористами поселков Заря, Гнутово, Виноградное, а также микрорайона Восточный.
Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы в 2016 году, однако он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно.
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