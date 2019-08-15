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"Кричать поздно". Освобождают корректировщика огня по Мариуполю

"Кричать поздно". Освобождают корректировщика огня по Мариуполю - Фото
Последствия обстрела Мариуполя (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
15.08.2019, 17:46

Приговоренный к девяти годам лишения свободы выходит по "закону Савченко"

Валерий Кирсанов, которого в июне этого года в Мариуполе признали виновным в корректировке обстрела микрорайона Восточный и приговорили к девяти годам лишения свободы, сегодня, 15 августа, выходит на свободу. Об этом сообщил в Facebook первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Он отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно "закону Савченко", сегодня выходит на свободу, - написал Аброськин. - И кричать уже поздно".

Первый замглавы НПУ пишет, что "кричать нужно было, когда этот позорный закон, по имеющейся информации, лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций". 

Кирсанов по собственной инициативе передавал боевикам ДНР данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения подразделений и военной техники ВСУ и других военных формирований Украины - в Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области. Кроме того, он передавал информацию боевикам о результатах обстрелов террористами поселков Заря, Гнутово, Виноградное, а также микрорайона Восточный.

Кирсанова приговорили к 9 годам лишения свободы в 2016 году, однако он подал апелляцию и дело рассматривалось повторно.

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обстрел мариуполя Вячеслав Аброськин
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