Крушение Су-27: Матиос назвал четыре версии причин катастрофы

На месте катастрофы Су-27 (фото - скриншот видео)

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По словам главного военного прокурора, это: человеческий фактор, неисправность самолета, некачественное топливо, погодные условия

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Следствие отрабатывает четыре версии причин падения военного самолета Су-27 в Винницкой области. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.

Главный военный прокурор назвал эти версии: человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе.

По словам Матиоса, в июле самолет прошел капитальный ремонт с полной модернизацией. С момента этого ремонта истребитель налетал 20 часов, а его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет.

По словам Матиоса, сейчас на одном из заводов Минобороны происходит восстановление "черного ящика" и снятие с него имеющейся информации.

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16 октября в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - украинский полковник Петренко и представитель ВС Нацгвардии США подполковник Сет Неринг - погибли.