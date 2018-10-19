Крушение Су-27: Матиос назвал четыре версии причин катастрофы

Следствие отрабатывает четыре версии причин падения военного самолета Су-27 в Винницкой области. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина.
Главный военный прокурор назвал эти версии: человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе.
По словам Матиоса, в июле самолет прошел капитальный ремонт с полной модернизацией. С момента этого ремонта истребитель налетал 20 часов, а его ресурс по всем государственным техническим экспертизам был продлен на 12 лет.
По словам Матиоса, сейчас на одном из заводов Минобороны происходит восстановление "черного ящика" и снятие с него имеющейся информации.
Читайте также: Экипаж до последней секунды уводил Су-27 от поселка: командование
16 октября в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - украинский полковник Петренко и представитель ВС Нацгвардии США подполковник Сет Неринг - погибли.