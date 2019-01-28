Крым оказался на пороге новой экологической катастрофы - ИС

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Существует высокая вероятность резкого ухудшения экологической ситуации во временно оккупированном Крыму, в частности в районе Керчи. Об этом говорится в сводке Информационное сопротивление.

"Это связано с разборкой коммерческими строительными предприятиями, контролируемыми РФ, хранилища отходов металлургического производства, накопленных в результате работы Камыш-Бурунского железорудного комбината в контексте добычи сыпучих стройматериалов", - отмечается в сообщении.

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По данным ИС, созданные на месте крымских озер Нижне-Чербушское и Верхне-Чербушское хранилище отходов металлургии - это гидротехнические сооружения, которые содержат токсические вещества в виде мелкодисперных частиц.

"Содержание в них фосфора, хрома, ванадия и мышьяка превышает гранично допустимую концентрацию в 30-150 раз, в зависимости от места забора пробы. ри этом, накопленные запасы сыпучих отходов на сегодняшний день используются в качестве добавки при изготовлении цемента и строительного песка", - говорится в сообщении.

В ИС подчеркнули, что данная ситуация может привести к вспышке массовых заболеваний населения, а также угрожает флоре и фауне на сотни километров от хранилищ, путем распространения токсических веществ морской водой вдоль побережья Черного моря.

Камыш-Бурунский железорудный комбинат в настоящее время закрытое предприятие по добыче, обогащению и агломерации руд железа (в том числес примесями мышьяка, фосфора и др.) в р-не Керчи, ранее производил офлюсованный агломерат железных руд и флюсовый известняк.

4 января постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Страна-агрессор Россия разместила во временно оккупированном Крыму больше военных сил, чем во времена СССР.