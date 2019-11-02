Крымскому журналисту в СИЗО Симферополя испортили паспорт Украины

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Крымскому журналисту и редактору издания "Твоя газета" Алексею Назимову, который 1 ноября вышел на свободу, в СИЗО Симферополя выдали украинский паспорт со склеенными страницами. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Журналист был осужден за якобы вымогательство денег у прокремлевской партии Единая Россия за публикацию информации.

"Умышленно испортили. Люди специально создают проблемы. Когда у меня изымали паспорт во время обыска дома, он был в нормальном виде", — рассказал Назимов.

Как сообщает издание, Назимов принял российскую аннексию Крыма, но активно критиковал местную власть. В Следственном комитете РФ его обвинили в вымогательстве 150 тысяч рублей у представителя Единой России за якобы неразглашение информации, порочащей честь и достоинство его однопартийцев.

В ноябре 2018 года Назимова приговорили к 4 годам 7 месяцам в колонии общего режима.

Российские оккупанты 1 ноября сообщили о задержании и последующем аресте на полуострове жителя Закарпатской области.