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Оккупанты в Крыму арестовали жителя Закарпатья

Оккупанты в Крыму арестовали жителя Закарпатья - Фото
Админграница с Крымом в Херсонской области (Фото: ГПСУ)
01.11.2019, 15:31

Украинская прокуратура на это отреагировала и открыла уголовное дело по факту незаконного лишения свободы

Российские оккупанты 1 ноября сообщили о задержании и последующем аресте на полуострове жителя Закарпатской области. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на так называемое пограничное управление ФСБ.

Сообщается, что задержанный якобы пытался попасть в Крым под другой фамилией - его задержали на пункте пропуска в Армянске. "Мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись для этого в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", - заявляют силовики РФ.

Против украинца там завели уголовное дело, а срок ареста составил два месяца.

На эту информацию отреагировали в прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве. Спикер ведомства Екатерина Диденко сообщила, что прокуроры зарегистрировали уголовное дело по факту незаконного задержания и лишения свободы оккупантами украинского гражданина. Правовая квалификация - ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

"У мужчины якобы был запрет на въезд в РФ до 2020 года, но страна-агрессор не может запрещать гражданам Украины свободно передвигаться по территории нашего государства", - подчеркнула спикер прокуратуры.

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Крым арест оккупанты фсб оккупация крыма
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