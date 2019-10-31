В Крыму оккупанты угрожают жителям за празднование Хеллоуина

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Оккупанты угрожают жителям временно оккупированной Керчи административной ответственностью за празднование Хеллоуина и рекомендуют "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии". Об этом сообщают местные СМИ.

На сегодня в городе запланировано шествие, посвященное Хэллоуину.

"Информируем, что в администрацию города уведомлений о проведении данного массового мероприятия не поступало, согласований на его проведение не выдавалось. В связи с этим, во избежание наступления административной ответственности, рекомендуем воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии", - отмечается в сообщении.

так называемый Севастопольский городской суд удовлетворил иск российской власти о ликвидации местной религиозной организации Церковь евангельских христиан-баптистов "Благодать". 9 января

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