В Крыму оккупанты угрожают жителям за празднование Хеллоуина

Оккупанты угрожают жителям временно оккупированной Керчи административной ответственностью за празднование Хеллоуина и рекомендуют "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии". Об этом сообщают местные СМИ.
На сегодня в городе запланировано шествие, посвященное Хэллоуину.
"Информируем, что в администрацию города уведомлений о проведении данного массового мероприятия не поступало, согласований на его проведение не выдавалось. В связи с этим, во избежание наступления административной ответственности, рекомендуем воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии", - отмечается в сообщении.
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