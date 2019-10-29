Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания поздравили детей в преддверии Дня всех святых. Об этом сообщает CNN.
Американский президент вместе с женой раздавали сладости около 40 минут.
Тема вечера была вдохновлена лесом. Декорациями служили силуэты больших черных деревьев с жуткими ветвями и десятки тыкв, которые были размещены на лестницах Белого дома.
Оркестр военно-воздушных сил США играл мелодии из фильмов о Гарри Поттере, "Охотников за приведениями" и других известных фильмов.
Президентская пара выходила под музыкальную тему из "Семейки Аддамсов".
Также был продемонстрирован президентский лимузин, известный как "Зверь".
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