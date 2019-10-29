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29.10.2019, 12:38

Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж

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Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж
Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж
Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж Как Трампы отметили Хеллоуин в Белом доме: фоторепортаж

Президент США вместе с женой раздали сладости детям военных и ученикам начальной школы в преддверии праздника

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания поздравили детей в преддверии Дня всех святых. Об этом сообщает CNN

Американский президент вместе с женой раздавали сладости около 40 минут. 

Тема вечера была вдохновлена лесом. Декорациями служили силуэты больших черных деревьев с жуткими ветвями и десятки тыкв, которые были размещены на лестницах Белого дома. 

Оркестр военно-воздушных сил США играл мелодии из фильмов о Гарри Поттере, "Охотников за приведениями" и других известных фильмов. 

Президентская пара выходила под музыкальную тему из "Семейки Аддамсов". 

Также был продемонстрирован президентский лимузин, известный как "Зверь". 

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Теги: день всех святых, дональд трамп, Мелания Трамп, хеллоуин
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