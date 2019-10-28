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28.10.2019, 12:13

Жутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортаж

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Жутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортаж
Жутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортаж
Жутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортажЖутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортаж

Празднование Дня Мертвых проходит ежегодно 1 и 2 ноября

В Мексике состоялся парад, который посвящен празднованию Дня мертвых. Об этом сообщает The Guardian

Красочный парад проходит в столице Мексики в третий раз. 

Празднование Дня Мертвых проходит ежегодно 1 и 2 ноября. Его отмечают семьи, верящие, что души умерших родственников возвращаются в этот день на землю, чтобы их навестить. 

Праздник отмечают по-разному: к могилам умерших приносят цветы, любимую еду и свечи.

Главные символы праздника - черепа и костюмы. 

Русская служба Би-би-си сообщает, что субботнее шествие посетили тысячи людей, его транслировали по телевидению.

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Теги: день мертвых, Day of the Dead, Dia de los Muertos
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