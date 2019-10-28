Жутко красиво. Как проходил День мертвых в Мексике - фоторепортаж

В Мексике состоялся парад, который посвящен празднованию Дня мертвых. Об этом сообщает The Guardian.
Красочный парад проходит в столице Мексики в третий раз.
Празднование Дня Мертвых проходит ежегодно 1 и 2 ноября. Его отмечают семьи, верящие, что души умерших родственников возвращаются в этот день на землю, чтобы их навестить.
Праздник отмечают по-разному: к могилам умерших приносят цветы, любимую еду и свечи.
Главные символы праздника - черепа и костюмы.
Русская служба Би-би-си сообщает, что субботнее шествие посетили тысячи людей, его транслировали по телевидению.
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