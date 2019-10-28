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Жуткое солнце. NASA поздравляет с Хеллоуином: фото

Жуткое солнце. NASA поздравляет с Хеллоуином: фото - Фото
Солнце (Фото: NASA)
28.10.2019, 16:47

Снимок был сделан 8 октября 2014 года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства за несколько дней до празднования Хеллоуина опубликовало фотографию Солнца, на которое оно очень напоминает самый узнаваемый символ этого праздника - фонарь из тыквы.

В пресс-службе NASA пишут, что снимок был сделан 8 октября 2014 года Обсерваторией солнечной динамики (SDO), которая постоянно наблюдает за солнцем со своей орбиты в космосе. 

Отмечается, что активные области на этом изображении выглядят ярче, потому что они излучают больше света и энергии. Это маркеры набора магнитных полей в солнечной атмосфере (короне).

Сообщается, что это изображение сочетает в себе два набора экстремальных ультрафиолетовых длин волн 171 и 193 Ангстрема, обычно окрашенных в золотой и желтый цвета.

Хеллоуин отмечают каждый год 31 октября.

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24 октября сообщалось, что депутаты Ровенского городского совета решили запретить рекламу праздника Хэллоуин, который, по их мнению, "предполагает превращение во всякого рода нечисть".

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nasa космос солнце хеллоуин
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