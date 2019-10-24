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Ровно. Горсовет рекомендует запретить рекламу Хэллоуина - СМИ

Ровно. Горсовет рекомендует запретить рекламу Хэллоуина - СМИ - Фото
Ровенский горсовет (Фото: UA Рівне)
24.10.2019, 20:38

Для согласования текста решения создали комиссию

Депутаты Ровенского городского совета решили запретить рекламу праздника Хэллоуин, который, по их мнению, "предполагает превращение во всякого рода нечисть". Об этом сообщает UA Рівне.

С призывом о запрете к депутатам на сессии обратился ректор Ровенской духовной семинарии, который озвучил обращение от всех христианских конфессий города. Причиной такого решения стала реклама Хэллоуина одним из торговых центров Ровно.

Изначально в проекте решения гласилось о "запрете пропаганды Хэллоуина в Ровно, в том числе наружной рекламы и празднования любых мероприятий в  заведениях образования и культуры коммунальной собственности". Впоследствии специально созданная комиссия отредактировала текст, где к слову "запретить" добавили "рекомендовать".

Решение о рекомендации такого запрета утвердили голосами 26 депутатов, его направят субъектам хозяйствования, к которым есть претензии.

Ранее Верховная Рада запретила депутатский спам с запросами.

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