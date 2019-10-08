В Украине хотят запретить использование животных в цирках

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Минкультуры планирует запретить эксплуатацию животных в цирках. Для создания плана по выводу животных из государственных цирков будет создана рабочая группа. Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Кроме того министерство прекращает приобретение новых животных для этих учреждений.

Представители министерства предложили руководителям цирков принять участие в обсуждении плана, однако на этот момент никаких конкретных предложений от них не поступило.

В министерстве рассчитывают урегулировать этот вопрос в течение следующего года.

По словам главы Минкультуры Ирины Подоляк, самый сложный вопрос в этой связи – что делать с выведенными из цирков животными. Она говорит, что в дикую природу их возвращать нельзя, условия содержания в зоопарках также не всем подходят.

В Украине, по данным НВ, действует семь государственных цирков: в Киеве, Львове, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Запорожье и Одессе.

В сентябре Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку эксплуатировать диких животных до устранения нарушений в условиях их содержания.