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Впервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных

Впервые в Украине суд запретил цирку эксплуатировать животных - Фото
Фото: facebook.com/domchak.andrei
17.09.2019, 16:29

Руководство Одесского цирка отказалось выполнять предписания по условиям содержания животных

Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку эксплуатировать диких животных до устранения нарушений в условиях их содержания. Об этом сообщает местное издание Пушкинская.

Иск против цирка после его проверки подала Госэкоинспекция Одесской области. Она требовала ограничить содержание и эксплуатацию диких животных, а также исправить ряд нарушений, указанных ранее в предписаниях, которые цирк отказывается выполнять с 2018 года.

Инициатор общественной организации UAnimals Александр Тодорчук уточнил, что запрет временный.

Коммерческий директор цирка Юрий Горлачев заявил, что на балансе цирка животных нет, они лишь временно пребывают на территории цирка, так как якобы принадлежат частным владельцам, которые и должны, по мнению Горлачева, нести ответственность за их содержание. Он также не согласен с предписаниями Госэкоинспекции.

По сообщению Odessa.online, директор заявил, что обеспечить условия всем животным невозможно. "Если создавать условия для всех животных, то нам и территории Нового рынка не хватит", — сказал Горлачев.

Изначально Госэкоинспекция требовала запретить хозяйственную деятельность цирка, но сегодня уточнила свои требования.

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