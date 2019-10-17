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Рада запретила депутатский спам с запросами

Рада запретила депутатский спам с запросами - Фото
Фото: depositphotos.com
17.10.2019, 16:41

Авторы законопроекта о том, что нардеп не может подать за пленарную неделю больше 10 запросов - из Слуги народа. Парламент их идею поддержал

Верховная Рада ограничила количество депутатских запросов, которые может подать парламентарий за пленарную неделю: не более 10. За соответствующий законопроект №1036-1 проголосовали 238 народных депутатов.

Авторы идеи - нардепы Людмила Марченко и Оксана Гринчук из фракции Слуга народа. В первоначальном варианте законопроекта предполагалось, что количество запросов будет ограничено двумя, но во время рассмотрения законопроекта во втором чтении в зале Рады была принята поправка депутата из СН Александра Качуры, увеличившая количество запросов до 10. За поправку проголосовало 304 нардепа.

Тексты депутатских запросов к президенту, ведомствам, органам или чиновникам, а также тексты ответов на них размещаются на сайте Рады в течение пяти рабочих дней после их направления/получения.

Что сегодня рассматривают и принимают в Раде, можно посмотреть здесь.

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