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09.01.2019, 16:21

"Суд" в оккупированном Крыму ликвидировал баптистскую церковь

"Суд" в оккупированном Крыму ликвидировал баптистскую церковь - Фото
Фото: history.com

Оккупанты заявили, что религиозная организация не сообщила им об изменении адреса юридического лица

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В оккупированном Россией Крыму так называемый Севастопольский городской суд удовлетворил иск российской власти о ликвидации местной религиозной организации Церковь евангельских христиан-баптистов "Благодать". Об этом сообщает пресс-служба "суда".

Основанием для такого решения, по заявлению оккупантов, стали якобы "неоднократные грубые нарушения требований законодательства РФ в сфере деятельности некоммерческих организаций: ответчик обязан был сообщить в Минюст об изменении адреса юридического лица".

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Ранее Верховный суд России запретил на территории страны деятельность религиозной организации Свидетели Иеговы. Более 60-ти ее представителей подверглись уголовному преследованию. Москва распространяет эти запреты не только на Россию, но и на оккупированный Крым.

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В начале января сообщалось, что в условиях оккупации Крыма Россией митрополит Симферопольский и Крымский УПЦ (МП) Лазарь и другие священники традиционно освящают завезенное Россией на полуостров вооружение и благословляют оккупантов на войну.

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Теги: Крым, баптисты, религия
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