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Кулеба после ДТП попросил молиться за него и его детей

Кулеба после ДТП попросил молиться за него и его детей - Фото
Николай Кулеба (фото - president.gov.ua)
24.11.2019, 21:10

Пострадавший чиновник поблагодарил всех за поддержку

Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба сообщил, что в результате ДТП находится в больнице вместе с сыновьями. Об этом он написал в Facebook.

Он поблагодарил всех за поддержку.

"Спасибо всем, кто беспокоится о моем здоровье и здоровье моих детей. Сейчас я нахожусь в больнице вместе с сыновьями. На ваши вопросы отвечу позже. Спасибо за понимание", - написал Кулеба.

"Сейчас лучшей помощью для меня и детей будет ваша молитва", - добавил он.

Ранее сегодня стало известно, что Кулеба попал в аварию. ZN.UA, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что в автомобиле чиновника находились также двое его сыновей. Опубликовано видео аварии. Полиция сообщила, что пострадали четыре человека, 10-летний сын чиновника – в реанимации.

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