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В полиции рассказали подробности ДТП с Кулебой

В полиции рассказали подробности ДТП с Кулебой - Фото
Фото: kv.npu.gov.ua
24.11.2019, 20:00

По данным полиции, в реанимации находится 10-летний сын чиновника

В полиции Киевской области уточнили, что в результате ДТП с участием уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, госпитализированы четыре человека, 10-летний сын чиновника – в реанимации.

По данным полиции госпитализированы водитель микроавтобуса Volkswagen, водитель Toyota (Кулеба, - ред.) и двое пассажиров Toyota – 19-ти и 10-ти лет.

"Ребенок находится в реанимационном отделении", - сказали в полиции. О состоянии трех других пострадавших, включая самого Кулебу, правоохранители ничего не сообщили.

Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Ранее сегодня стало известно, что Кулеба попал в аварию. ZN.UA, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что в автомобиле чиновника находились также двое его сыновей. Опубликовано видео аварии. 

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