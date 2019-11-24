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Уполномоченный по правам ребенка попал в серьезное ДТП: видео

Уполномоченный по правам ребенка попал в серьезное ДТП: видео - Фото
Николай Кулеба (фото - president.gov.ua)
24.11.2019, 18:13

По данным СМИ, Кулеба с сыном находятся в реанимации в тяжелом состоянии

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Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в аварию. Об этом сообщает замглавы МВД Антон Геращенко.

По его данным, авария произошла в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области. Водитель микроавтобуса Volkswagen на перекрестке автодороги допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением Кулебы.

ZN.UA, ссылаясь на информированный источник, пишет, что в автомобиле чиновника находились также двое его сыновей.

По данным источника, омбудсмен находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также в тяжелом состоянии в реанимации – его старший сын. О состоянии младшего ребенка пока ничего не известно.

Николай Кулеба занимает должность уполномоченного президента по правам ребенка с 17 декабря 2014 г. В мае президент Владимир Зеленский своим указом продлил его полномочия.

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дтп права ребенка уполномоченный Николай Кулеба
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