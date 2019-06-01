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01.06.2019, 17:40

Зеленский назначил уполномоченного президента по правам детей

Зеленский назначил уполномоченного президента по правам детей - Фото
Николай Кулеба (скриншот видео)

На этот пост снова назначен Николай Кулеба

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении уполномоченного президента по правам детей. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка", - говорится в указе.

Николай Кулеба уже занимал эту должность с 17 декабря 2014 до 19 мая 2019 года.

В 2001 году Кулеба основал, а в 2002-м возглавил благотворительную организацию Открытое сердце. За пять лет работы в этой организации Кулеба создал модель реабилитации беспризорных детей и открыл сеть специализированных центров по работе с ними.

В 2006 году он возглавил международную благотворительную организацию Служба спасения детей.

С 2006-го по декабрь 2014-го Кулеба был начальником Службы по делам детей Киевской городской государственной администрации.

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Теги: Николай Кулеба, дети
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