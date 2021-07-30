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Курировали из России. СБУ заявила о блокировке сети интернет-агентов в пяти областях

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30.07.2021, 11:47
Курировали из России. СБУ заявила о блокировке сети интернет-агентов в пяти областях - Фото
Блокировка пророссиской сети интернет-агентов (фото - пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины заявила о блокировке сети интернет-агентов в пяти областях, которые курировались из России. Одним из участников сети был чиновник Госслужбы чрезвычайных ситуаций, пишет пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что интернет-агенты получали инструкции для проведения информационно-подрывных операций из России. Они агитировали к захвату власти в Украине и изменению границ.

Во время обысков были изъяты компьютерная техника и средства связи с доказательствами деятельности сети, пишут в СБУ.

По данным спецслужбы, курируемых из РФ агентов раскрыли в таких областях:

1. Закарпатская. Чиновник ГСЧС призывал в соцсетях к нарушению территориальной целостности Украины. Открыто уголовное дело по соответствующей статье (ч. 1 ст. 110 УК).

2. Киевская. Житель Броваров пропагандировал агрессивную войну в соцсетях.

3. Одесская. Агент вражеской сети агитировал за захват власти в Украине и изменение границ. Материалы публиковал на сайтах, подконтрольных боевикам террористической организации Л/ДНР.

4. Львовская. Агитатор размещал "деструктивный контент" в преддверии Дня крещения Киевской Руси-Украины. В публикациях нарушалось равноправие граждан, они могли привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе, считают в СБУ.

5. Винницкая. Местный житель был администратором нескольких антиукраинских сообществ в соцсети, призывал к насильственной смене власти в Украине и нарушению границ.

  • 26 июля СБУ заявила о ликвидации ботофермы, которая выполняла задачи заказчиков из России и получала "зарплату" в рублях.

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Марк Сировой
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сбу интернет спецслужбы РФ день крещения руси агенти
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