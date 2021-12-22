Лавина в Южной Осетии накрыла российский пост, двое военнослужащих РФ погибли – видео

21 декабря снежная лавина накрыла российский военный пост возле Рокского тоннеля, который соединяет Россию с оккупированной ею грузинским регионом Южная Осетия. Двое военнослужащих РФ погибли, продолжаются поиски как минимум одного пропавшего. О происшествии стало известно из соболезнований, которые направил министру обороны России Сергею Шойгу "президент Южной Осетии" Анатолий Бибилов.

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Лавина накрыла караульное помещение, где находились пятеро российских военных, охранявших тоннель. Видео природного катаклизма появилось в различных Telegram-каналах.

13 декабря 2021 года датский сухогруз Karin Høj перевернулся после столкновения с британским контейнеровозом Scott Carrier в Балтийском море, погибли два моряка.

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Сергей Бережной

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