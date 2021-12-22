Лавина в Южной Осетии накрыла российский пост, двое военнослужащих РФ погибли – видео
22.12.2021, 12:05
Иллюстративное фото (pixabay.com)
21 декабря снежная лавина накрыла российский военный пост возле Рокского тоннеля, который соединяет Россию с оккупированной ею грузинским регионом Южная Осетия. Двое военнослужащих РФ погибли, продолжаются поиски как минимум одного пропавшего. О происшествии стало известно из соболезнований, которые направил министру обороны России Сергею Шойгу "президент Южной Осетии" Анатолий Бибилов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Лавина накрыла караульное помещение, где находились пятеро российских военных, охранявших тоннель. Видео природного катаклизма появилось в различных Telegram-каналах.
- 13 декабря 2021 года датский сухогруз Karin Høj перевернулся после столкновения с британским контейнеровозом Scott Carrier в Балтийском море, погибли два моряка.
Читайте также: Гольфстрим и ряд течений нестабильны, это грозит катастрофами в будущем – ученые
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА.net
Последние новости
Комментарии