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Лавина в Южной Осетии накрыла российский пост, двое военнослужащих РФ погибли – видео

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 12:05
Лавина в Южной Осетии накрыла российский пост, двое военнослужащих РФ погибли – видео - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

21 декабря снежная лавина накрыла российский военный пост возле Рокского тоннеля, который соединяет Россию с оккупированной ею грузинским регионом Южная Осетия. Двое военнослужащих РФ погибли, продолжаются поиски как минимум одного пропавшего. О происшествии стало известно из соболезнований, которые направил министру обороны России Сергею Шойгу "президент Южной Осетии" Анатолий Бибилов.

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Лавина накрыла караульное помещение, где находились пятеро российских военных, охранявших тоннель. Видео природного катаклизма появилось в различных Telegram-каналах.

  • 13 декабря 2021 года датский сухогруз Karin Høj перевернулся после столкновения с британским контейнеровозом Scott Carrier в Балтийском море, погибли два моряка.

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Сергей Бережной
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снежная лавина природная катастрофа Грузия южная осетия сергей шойгу
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