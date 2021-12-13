Два судна столкнулись в Балтийском море, одно перевернулось. Спасатели ищут людей

Датский сухогруз Karin Høj перевернулся на Балтике после столкновения с британским контейнеровозом Scott Carrier, развернута спасательная операция. Об этом сообщает BBC со ссылкой на спасательные службы Швеции.

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Столкновение произошло в территориальных водах Швеции между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм, сообщает Морская администрация Швеции (SMA). При столкновении датское судно перевернулось, британское осталось на плаву.

Спасатели опасаются, что в воде еще могут оставаться люди, сообщила в понедельник шведская государственная телекомпания SVT.

Обстоятельства столкновения и количество людей, которые находились на борту Karin Høj, пока не установлены.

Karin Høj (IMO: 8685844) – морская самоходная баржа постройки 1977 года длиной 55 метров и дедвейтом 492 т. Принадлежит датской компании Rederiet Høj A/S.

Scott Carrier (IMO: 9841782) – грузовое судно постройки 2018 года длиной 90 метров и дедвейтом 4700 т. Принадлежит британской компании Scotline Ltd.

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Сергей Бережной

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