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Два судна столкнулись в Балтийском море, одно перевернулось. Спасатели ищут людей

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 10:29
Два судна столкнулись в Балтийском море, одно перевернулось. Спасатели ищут людей - Фото
Сухогруз Karin Høj (Фото - сайт комании-судовладельца)

Датский сухогруз Karin Høj перевернулся на Балтике после столкновения с британским контейнеровозом Scott Carrier, развернута спасательная операция. Об этом сообщает BBC со ссылкой на спасательные службы Швеции. 

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Столкновение произошло в территориальных водах Швеции между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм, сообщает Морская администрация Швеции (SMA). При столкновении датское судно перевернулось, британское осталось на плаву. 

Место столкновения кораблей (скриншот с телетрансляции)

Спасатели опасаются, что в воде еще могут оставаться люди, сообщила в понедельник шведская государственная телекомпания SVT.

Обстоятельства столкновения и количество людей, которые находились на борту Karin Høj, пока не установлены.

Karin Høj (IMO: 8685844) – морская самоходная баржа постройки 1977 года длиной 55 метров и дедвейтом 492 т. Принадлежит датской компании Rederiet Høj A/S.

Scott Carrier  (IMO: 9841782) – грузовое судно постройки 2018 года длиной 90 метров и дедвейтом 4700 т. Принадлежит британской компании Scotline Ltd.

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Сергей Бережной
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